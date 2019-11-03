Samanyolu Haber /Gündem / TBB Başkanı Feyzioğlu'na 'kurultay' cevabı /03 Kasım 2019 21:10

TBB Başkanı Feyzioğlu'na 'kurultay' cevabı

Türkiye Barolar Birliği'nde olağanüstü genel kurul tartışması devam ediyor. Genel kurul için yapılan çağrının reddedilmesi tepki gösteren Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, bir açıklamada bulundu.

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Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, baroların, olağanüstü genel kurul taleplerinin Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini hatırlatan Balkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

'HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ, SİZE RAĞMEN...'

"Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğim için genel kurula çağıran arkadaşlarımız aynı paydada nasıl buluşacaklar, bunlar Cumhuriyet Bayramı bildirisinde buluşamadılar... Şimdi nasıl olacak da TBB'yi yıkma noktasında buluşacaklar..."

Bu sözler TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’na ait. 

Sayın Feyzioğlu, basit bir yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz. Her ne olursa olsun, bu canlar bu yüreklerde olduğu sürece adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz; size rağmen...''
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