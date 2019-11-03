TBB Başkanı Feyzioğlu'na 'kurultay' cevabı

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, baroların, olağanüstü genel kurul taleplerinin Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.







Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini hatırlatan Balkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





'HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ, SİZE RAĞMEN...'







"Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğim için genel kurula çağıran arkadaşlarımız aynı paydada nasıl buluşacaklar, bunlar Cumhuriyet Bayramı bildirisinde buluşamadılar... Şimdi nasıl olacak da TBB'yi yıkma noktasında buluşacaklar..."





Bu sözler TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’na ait.





Sayın Feyzioğlu, basit bir yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz. Her ne olursa olsun, bu canlar bu yüreklerde olduğu sürece adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz; size rağmen...''