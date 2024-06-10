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TBB’den belediyelere ayrımcılık: 175 araçtan yalnızca 10'u CHP'ye, 138'i AKP'ye tahsis edilmiş!

5 Haziran’da CHP idaresine geçen TBB’nin AKP döneminde 175 araç tahsisinin yalnızca 10’unun CHP’li, 138’inin ise AKP’li belediyelere yaptığı belirlendi.

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2005 yılı itibarıyla AKP’li belediye başkanlarınca yönetilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçim ile CHP’ye geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 868 delegeden 511’inin oyunu alarak Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; TBB’deki başkanlık değişiminin ardından gözler, AKP dönemindeki ayrımcı uygulamalara çevrildi.

AKP VE MHP'YE ÖNCELİK

TBB’nin AKP’li Fatma Şahin ve Yücel Yılmaz dönemini idaresinde geçilen 2023 yılına yönelik verileri, birliğin kaynak dağıtımında AKP ve MHP’li belediyelere öncelik verildiği görüldü.

Birliğin 2023 yılında gerçekleştirdiği 175 araç tahsisinin yüzde 79’unun AKP’li belediyelere yapıldığı ortaya çıktı. TBB, 2023 yılında belediyelere 175 araç tahsisi yaptı. Tahsislerin 42’si kepçe, 41’i damperli kamyon, 22’si ise hizmet araçlarından oluştu. Araçların dağıtıldığı belediyelerin siyasi partilere göre dağılımı ise “Ayrımcı politikalara” ayna tuttu. Buna göre, 175 araç tahsisinden yalnızca 10’u CHP idaresindeki belediyelere yapıldı.

Araç tahsislerinin belediyelere göre dağılımı, şöyle sıralandı:

• AKP: 138

• MHP: 16

• CHP: 10

• Kayyum: 8

• İyi Parti: 2

• Saadet Partisi: 1

2019-2023 DÖNEMİNDE 1,6 MİLYAR TL

Birliğin mali verileri de dikkati çekti. Verilere göre birlik, 2019-2023 döneminde toplam 1 milyar 667 milyon 720 bin 536 TL’lik harcamaya imza attı.

Harcamanın yıllara göre dağılımı şöyle kaydedildi:

• 2019: 159,3 milyon TL

• 2020: 132,1 milyon TL

• 2021: 199,3 milyon TL

• 2022: 464,7 milyon TL

• 2023: 712,1 milyon TL

YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK HİZMET ALIMI

Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2023 yılı personel gideri kayıtlara, 21 milyon 709 bin TL olarak yansıdı. Birliğin 2023’te 189 milyon 508 bin TL’lik mal ve hizmet aldığı bildirildi. Birliğin giderleri arasında bulunan, “Sermaye giderleri” kalemine ise 456 milyon 560 bin TL yazıldı.
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