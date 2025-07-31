TBB: Erdoğan’ın grev yasağı Anayasa’ya aykırıdır, ‘milli güvenlik’ sorunu yoktur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın (MADEN-İŞ) aldığı grev kararının ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte görülerek grevin 60 gün ertelenmesine yönelik açıklama yaptı.



Daha önceki mahkeme kararlarını hatırlatan Sağkan, Anayasa’nın 51. maddesinin ihlal edildiğini söyledi.



Sağkan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:



“Neredeyse her alanda Anayasa Mahkemesi kararlarının hiçe sayılmasıyla karşılaşıyoruz. AYM, 2015 tarihli Kristal-İş kararında, grev ertelemelerinde millî güvenlik gerekçesinin hiçbir somut dayanağa bağlanmadan kullanılamayacağını açıkça belirtmişti.



AYM, aynı tespiti Birleşik Metal-İş kararında da yineledi. Ama o günden bu yana 14 grev daha, yine soyut bir şekilde ‘millî güvenliğin bozulduğu’ gerekçesi öne sürülerek ve hiçbir somut açıklama getirmeden ertelendi.