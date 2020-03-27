O genel kurul toplanacak

Ankara 5'inci İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kararının yürütmesini durdurdu.





Kararda, TBB’nin olağanüstü genel kurula gitmeme kararının hukuka aykırılığının açık olduğu vurgulandı.





Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Baro Başkanlıkları, Başkan Metin Feyzioğlu’nun meşruiyetini yitirdiği gerekçesiyle TBB’nin olağanüstü genel kurula götürülmesi yönünde karar aldı.





YÖNETİM TALEBİ REDDETMİŞTİ





TBB Yönetim Kurulu ise 8 Kasım 2019’da oyçokluğuyla talebin reddine karar verdi. TBB Adana delegesi Yurdagül Gündoğan, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.





Ankara 5'inci İdare Mahkemesi, 10 Mart’da yaptığı müzekare sonucunda TBB kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.





Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde, 1136 sayııl Avukatlık Yasası’nın “Toplantılar” başlıklı 115’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Birlik yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır” hükmü yer aldığına işaret etti.