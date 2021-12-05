TBB seçimini kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) seçimi kaybeden Feyzioğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Feyzioğlu, "Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim" dedi.





Türkiye Barolar Birliği 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı.





348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı.





İLK AÇIKLAMA





Feyzioğlu, seçimin ardından ilk açıklamasını Instagram üzerinden yaptı.





Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:



