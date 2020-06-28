TBB yöneticileri Feyzioğlu’nu istifaya çağırdı

Baroların, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’na yönelik tepkisi sürüyor. TBB Yönetim Kurulu Üyeleri Filiz Saraç, Hüseyin Özbek, Sabri Çepik ve Asude Şenol, baroların yapısının değiştirilmesini öngören yasa tasarısına dair aldığı tutum nedeniyle eleştirilen Feyzioğlu’nu istifaya çağırdı. İstifa çağrısına ilişkin açıklama yapan yönetim kurulu üyeleri, TBB Başkanı Feyzioğlu’nun birlik duygusunu zedelediğini ve “gücün” yanında yer aldığını belirtti.







‘TBB BAŞKANI AVUKATLARIN MÜCADELESİNE GÖLGE ETMEMELİ’





Baro başkanları, yasa tasarısına karşı başlatılan ‘Savunma Yürüyüşü’ sürecinde Ankara’ya girişte polis şiddetiyle karşılaştı. Avukatların şiddete maruz kaldığı dakikalarda Anıtkabir’de çekilen fotoğrafı paylaşan Feyzioğlu, baro başkanları tarafından protesto edildi.





TBB Başkanı Feyzioğlu’nun bu süreçte baro başkanlarının yanında olmadığını belirten TBB Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Saraç, Feyzioğlu’nu istifaya davet ettiği açıklamasında, “Baro başkanlarının arkasını döndüğü, barolardan ve kendini seçenlerden kopan, kişisel tutumları ile barolar nezdinde güven kaybına uğrayan, kendini seçenlerin temsilinden vazgeçmiş bireysel davranmayı hak gören TBB Başkanı’nın yapması gereken en doğru davranış istifa etmektir. Kendisine oy veren kitleden ve önceki çizgisinden hızla uzaklaştığı görüntüsü veren TBB Başkanı, yasa teklifine karşı mücadele eden barolar ve avukatların mücadelesine gölge etmemeli görevinden istifa etmelidir” dedi.





‘GÜCÜN YANINDA GÖRÜNTÜ VEREN TBB BAŞKANI İSTİFA ETMELİ’





Baro başkanlarının Ankara’ya girişine izin verilmediği sırada zor koşullarda ve kolluk kuşatması altında bir gece geçirdiğini ifade eden TBB yönetim kurulu üyesi Hüseyin Özbek ise yaptığı açıklamada, “Bu süreçte öncü bir misyon üstlenmesi gereken TBB Başkanı, baro başkanlarının ve avukat kamuoyunun haklı tepkilerinin sözcüsü olmak yerine bu yürüyüşü yadsıyan açıklamalar yapmıştır” ifadelerine yer verdi.





Feyzioğlu’nun tutum ve beyanlarının, avukatlara yönelik engelleme ve Ankara’ya sokulmama düşüncesine cesaret verdiğini düşündüklerini ifade eden Özbek şu çağrıda bulundu: “Bulunduğu makamın, üstlendiği görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeyen, TBB’nin 51 yıllık demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin reddi anlamına gelen ısrarlı tutumu nedeniyle mesleği ve meslektaşlarını temsil kabiliyetini tamamen kaybeden birlik başkanının görevini sürdürmekte ısrarı halinde meşruiyet tartışmalarının başlayacağı kuşkusuzdur. TBB Yönetim Kurulunun ve 80 baronun kurumsal iradesiyle çatışan, defalarca yapılan yazılı ve sözlü uyarılara rağmen meslektaşlarının yanında değil, gücün yanında görüntü veren TBB Başkanının yapması gereken en doğru davranış istifa etmektir. Avukatlardan ve barolardan tamamen kopmuş olan TBB Başkanını daha fazla hukuk hasarına yol açmadan acilen istifaya davet ediyorum.”





‘BİRLİK DUYGUSUNU ZEDELEDİ’





TBB Başkanı Feyzioğlu’nun kanun teklifi sürecinde temsil görevini olması gerektiği gibi yerine getiremediğini ifade eden TBB yönetim kurulu üyesi Asude Şenol ise, yaptığı istifa çağrısında şu ifadelere yer verdi:





“Birliğini temsil etmekle görevli olduğu baroların başkanlarını, sırf kendisine muhalefet ettikleri ve bir kez daha seçilebilmek için aslında kendisinin de istediği kanun değişikliğini önlemeye çalıştıkları için hedef gösteren, şiddet ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına neden olan, asli görevi yerine siyaset yapmayı tercih eden ve bunun için görevini kullanan, kişisel gelecek kaygısıyla savunma mesleğinin zarar görmesine neden olacak davranışlarda bulunan, barolar arasında yapay ayrım yaratmaya çalışan ve birlik duygusunu zedeleyen TBB Başkanının görevinden derhal istifa etmesi gerekmektedir. 23 ve 26 Haziran günlü yönetim kurulu toplantılarında sözlü olarak dile getirdiğim gibi, Metin Feyzioğlu’nu TBB Başkanlığından istifaya davet ediyorum.”