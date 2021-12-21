Samanyolu Haber /Ekonomi / TBBB Başkanı: Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı /21 Aralık 2021 11:04

TBBB Başkanı: Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı TL mevduata ‘kur farkı’ sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakar, “Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı. Yarın bunun çok daha artacağı kanaatindeyim.” iddiasında bulundu.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Habertürk’te katıldığı bir programda Erdoğan’ın açıklama yaptığı sırada 1 milyar doların satıldığını söyledi. Çakar, şöyle konuştu:

Kurun bu kadar yükselmesinin çok bir ekonomik temeli yoktu. Her şey biraz zamanın ruhu içinde değerlendirmek lazım. Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı. Yarın bunun çok daha artacağı kanaatindeyim. Enflasyonun yüzde 21 seviyesine geldiği ortamda hane halkı ve firmalar kendi pozisyonlarını korumak kaydıyla TL tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendirmek istediler.

Özellikle firmaların döviz alımlarının temeline bakıldığında döviz yükümlülükleri kapsamında döviz alırlar. Hane halkının döviz talebinin temel nedeni enflasyon karşısında parasının değerini koruma kaygısıydı.

Türkiye’de 5.4 trilyon TL mevduatımız var. Bu mevduatın yüzde 64’ü yabancı parada yüzde 34’ü TL’de. 2007-2008’lerde TL lehine yüzde 70’lere kadar çıkmıştı. 2000’lerde yabancı para lehine yüzde 60’larda görürsünüz.

Bu sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olabilecek. Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız.
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