TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.Milletvekillerinin son icratlarından biri 1 Temmuz Cuma günü, maaşlarına zam yapılmasına dair önergeyi kabul etmek olmuştu. Memura ek gösterge getiren “torba teklif” görüşmeleri sırasında milletvekili emekli maaşlarında artış öngören önerge de kabul edildi.