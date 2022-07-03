Samanyolu Haber /Politika / TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi /03 Temmuz 2022 18:28

TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

ürkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

Milletvekillerinin son icratlarından biri 1 Temmuz Cuma günü, maaşlarına zam yapılmasına dair önergeyi kabul etmek olmuştu. Memura ek gösterge getiren “torba teklif” görüşmeleri sırasında milletvekili emekli maaşlarında artış öngören önerge de kabul edildi.
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