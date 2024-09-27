TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Lüzumsuz zaman kaybı

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hüda-Par'ın her fırsatta hedef aldığı Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili açıklama yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:



- İlk dört madde tartışması, lüzumsuz yere vakit kaybetmektir. Mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğu hatta tamamına yakını ilk dört maddeyle ilgili en ufak bir problemleri olmadığını ısrarla söylüyor. Dolayısıyla ilk dört madde konusu gündeme gelmeyecektir. İLGİLİ İLGİSİZ HERKES TOPA GİRİYOR



- Nihayetinde anayasa yapmak bir aritmetik meselesi. Meclisin kahir ekseriyeti ilk dört maddeyi tartışmayı uygun görmüyorsa bu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz bir zaman kaybıdır. Sanki böyle bir tartışma varmış gibi ilgili ilgisiz herkes topa giriyor ve bunun üzerinden vatan bekçiliğine soyunuyor. 1920’den beri bu vatanın bekçisi, egemenliğin kayıtsız, şartsız sahibi olan Türk Milleti ve onun yetkilendirdiği TBMM’dir.

