Samanyolu Haber /Gündem / TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Lüzumsuz zaman kaybı /27 Eylül 2024 16:49

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Lüzumsuz zaman kaybı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın minik ortağı Hüda-Par'ın her fırsatta saldırdığı Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş: "Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı. 1920’den beri bu vatanın bekçisi, Türk milleti ve yetkilendirdiği TBMM'dir" dedi.

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 Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hüda-Par'ın her fırsatta hedef aldığı Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili açıklama yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

- İlk dört madde tartışması, lüzumsuz yere vakit kaybetmektir. Mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğu hatta tamamına yakını ilk dört maddeyle ilgili en ufak bir problemleri olmadığını ısrarla söylüyor. Dolayısıyla ilk dört madde konusu gündeme gelmeyecektir. İLGİLİ İLGİSİZ HERKES TOPA GİRİYOR

- Nihayetinde anayasa yapmak bir aritmetik meselesi. Meclisin kahir ekseriyeti ilk dört maddeyi tartışmayı uygun görmüyorsa bu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz bir zaman kaybıdır. Sanki böyle bir tartışma varmış gibi ilgili ilgisiz herkes topa giriyor ve bunun üzerinden vatan bekçiliğine soyunuyor.  1920’den beri bu vatanın bekçisi, egemenliğin kayıtsız, şartsız sahibi olan Türk Milleti ve onun yetkilendirdiği TBMM’dir.
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