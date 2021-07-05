Samanyolu Haber /Gündem / TBMM Başkanı Şentop’tan Şentop'tan 2,5 sayfalık '10 bin dolar alan siyasetçi' cevabı /05 Temmuz 2021 16:13

TBMM Başkanı Şentop’tan Şentop'tan 2,5 sayfalık '10 bin dolar alan siyasetçi' cevabı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin kendisine sorduğu '10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorusuna mektupla yanıt verdi.

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var’ iddiasını sordu. Özel’in 24 Mayıs tarihinde yazılı olarak bilgi talebinde bulunduğu Mustafa Şentop, 37 gün sonra yazılı olarak cevap verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Soylu’nun söz konusu iddialarının araştırılmasının yargının işi olduğunu kaydetti.

Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin milletvekili olmadığını vurgulayan Mustafa Şentop, “Bu çerçevede anılan iddianın adli makamlara ulaştırıldığı bilgisi edinildikten ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sona konuyla ilgili yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek dışında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi bir işlem bulunmadığı malumlarınızdır.” dedi.

MUSTAFA ŞENTOP, SÜLEYMAN SOYLU İLE NE GÖRÜŞTÜ?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili 27 Mayıs'ta iddianın sahibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazdığı yazı ve daha sonrasında Bakan ile yaptığı görüşmeyi de cevabında yazdı.

Yargıya ulaşan bir konuda Meclis başkanının hukuki bir sorumluluğu bulunamayacağını belirten Şentop,”Beklenen husus eğer dilekçelerinizde bahsi geçen iddiaya konu kişinin açıklanması ise öncelikle söz konusu iddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu kişinin kim olduğunun açıklamasının tarafımdan istenmesinin makul olmadığını hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.
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