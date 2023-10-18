Samanyolu Haber /Gündem / TBMM Başkanvekili 'yasaklı' çıktı /18 Ekim 2023 18:31

TBMM Başkanvekili 'yasaklı' çıktı

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'da SP'li İsa Mesih Şahin’in TBMM’den bir heyet oluşturularak Filistin gitme teklifine “O acıları yerinde görmek onlara ses olmak isterim fakat benim yurt dışı yasağım var” diyerek cevap verdi.

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Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” saldırısı sonrası bölgeyi kana bulayan İsrail’in bir hastaneyi bombalamasıyla gerilim zirveye ulaştı.

Yüzlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiği ve tüm dünyada tepkiye neden olan saldırı TBMM’nin de gündemindeydi.

Genel Kurul’da söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM’de bir heyet oluşturularak Filistin gitme teklifi yaptı.

MAHKEME KARARI OLMADAN PASAPORTLARA TAHDİT KONULUYOR
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, teklife ilişkin şöyle konuştu:

“Sayın Şahin ‘bir heyet oluşturalım ve gidelim’ dedi, bütün kalbimle gerçekten gitmeyi çok isterim, o acıları yerinde görmek, onlara ses olmak isterim. Ama yurt dışı yasağım var ve bu Meclis’in başkanvekiliyim. Benim yurtdışı yasağımı mahkeme koydu, Meclis diyebilir ki ‘mahkemenin iradesine biz karışmayız’. Fakat grubumuzun üyesi sayın 15 milletvekili İçişleri Bakanlığı’ndaki bir bürokratın imzasıyla hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu seyahate katılamayacak. Onları pasaportlarında tahdit var, sadece kendilerinin değil çocuklarının, eşlerinin birinci dereceden yakınlarının da pasaportlarında tahdit var. Bir bürokrat kendini yargının üzerinde konuşlandırarak buradaki vekilin seyahat özgürlüğünü kısıtlayabiliyor. Şahsiyattan çıkarıyorum benimkini mahkeme koymuş, yargılamanın durması, vekil dokunulmazlığı bu tartışmalara girmeyeceğim. Bu bütün Meclis’in sorunu olması gerekir.”
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