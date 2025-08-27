Samanyolu Haber /Gündem / TBMM cuma günü Gazze gündemiyle toplancak /27 Ağustos 2025 20:27

TBMM cuma günü Gazze gündemiyle toplancak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

SHABER3.COM

TBMM’de 7 siyasi parti, “Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere” Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisini; İsrail’in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM’nin bilgilendirilmesi için Yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasanın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14:00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Bu kapsamda yapılacak Olağanüstü Toplantıda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirecektir.”
