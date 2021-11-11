TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Derya Yanık kadın kooperatiflerinin desteklendiğini ve on binlerce kadına ulaştıklarını belirtti.



“CUMHURBAŞKANI AİLESİNİN HİZMETKARI DEĞİLSİNİZ”



CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu konuşmasında Bakan Yanık'a “Kooperatif fikriniz var güzel ama bakanlığınız 2020'de kooperatif ödeneğinin beşte dördünü kesmiş ve geriye 56 bin lira kalmış. Bu parayla ikinci el Şahin araba bile alınmaz. Siz kadın kooperatiflerine nasıl katkı sunacaksınız, ben anlamadım. Talimat almışsınız galiba First Lady'den. Siz bu devletin bakanısınız. Cumhurbaşkanı ailesinin hizmetkârı değilsiniz. Kimden nasıl talimat alacağınız konusu kanunla sınırlıdır” dedi.



“BU SÖZÜ AYNEN İADE EDİYORUM”



Bakan Yanık bu sözlere “Çok ayıp bir cümle, böyle terbiyesizlik görmedik” cevabını verdi. Bankoğlu da “Sayın Bakan, ben bir algıyı paylaştım. Bana ‘terbiyesiz' dediniz. Bu sözü size aynen iade ediyorum” dedi.



CHP'li Gülizar Biçer Karaca da “Terbiyesiz çok yakışıksız. Seçilmiş bir milletvekiline terbiyesiz diyemezsiniz” açıklaması yaparak Bakan Yanık'ı eleştirdi.



“SÖZÜNÜZÜ GERİ ALIN LÜTFEN”



Aysu Bankoğlu “Ben atanmış değilim, seçilmiş bir milletvekiliyim. Eleştiri yapıyorum, hakaret edemezsiniz” dedi. Bu sırada Komisyon Başkanı AKP'li Cevdet Yılmaz da devreye girerek Bankoğlu'na, “Sözünüzü geri alın lütfen eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Seçilmiş de olsak, atanmış da olsak, hiç kimseye hakaret etmeye hakkımız yok” açıklaması yaptı.



Aysu Bankoğlu ise, “Ben siyasi eleştiri yaptım, buna bakanın ‘terbiyesizlik' diyerek hakaret etme hakkı yoktur” cevabını verdi.