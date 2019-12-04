TBMM’de veto tartışması: Hayasızca savundunuz veto edince alkışladınız

TBMM Genel Kurulu’nda termik santrallere filtre takılması süresinin ertelenmesine ilişkin maddenin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi tartışmalara neden oldu. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri olumlu oy veren AKP milletvekillerinin vetodan sonra ki tutumlarını eleştirdi.





Meclis’te 15 termik santrale filtre takılmasının 2,5 yıl ertelenmesini ön gören düzenleme gündem oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, düzenlemenin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında AKP'li milletvekilleri tarafından savunulduğunu belirtti, "Biz burada hep beraber dedik. Enerji tabii ki önemli, ekonomi tabii ki önemli ama bütün bunların önemli olması için insanın yaşaması lazım. Yaşamı gerçekleşmemiş bir insan, yani ölen bir insan enerjiye de ekonomiye de hiç ihtiyaç duymaz. Mezarlıklarda enerji niçin lazımdır? Sadece mezarlık lambalarını yakar, başka hiçbir işe yaramaz. Biz bunu size anlatamadık. Kalkıp, filtre takılmamasını hayasızca savundunuz, daha sonra Cumhurbaşkanı veto edince de alkışladınız. Ya arkadaş, ne menem bir şeydir bu ya, nasıl bir şeydir bu? Hiç anlaşılması mümkün değil, garip bir şeye taalluk etti" dedi.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise veto hakkının ilk kez kullanıldığını belirtti. Özel, "Biz, veto eden Cumhurbaşkanına, 'Bu gruba yaptığınız yanlış yönlendirme, termik santral lobisine teslimiyetiniz, sizin bakanlarınızın yaptığı iş yanlıştı, grubunuzu yanlış yönlendirdiniz, verilen bu son imza doğrudur' diyoruz" açıklamasında bulundu.





7 YIL ÖNCE DÜZENLEME YAPTIK





Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise 7 yıl öncesine kadar filtre zorunluluğuyla ilgili bir düzenlemenin yapıldığı için uzatılacak sürenin olduğunu savunarak:

"Parlamentonun gücü, kudreti, diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi. Elbette kullanacak. Bundan sonra çok daha fazla kullanacak. Kaleye geçersiniz, bir kaleci olur. 'Bir tarafı boş bırakın da oradan gol atalım.' Yani demek istiyorlar ki; 'Kuvvetler ayrılığı yok.' Cumhurbaşkanımız veto edince de farklı söylemler. Biz, milletimize ve memleketimize hizmet ediyoruz. Bir taraftan çalışma hayatını düşünmek zorundayız, bunu yapacağız. Soruyorum, 7 yıl önce böyle bir yasal düzenleme var mıydı ki, süresi uzatılsın? 7 yıl önce bu yasal düzenlemeyi yapmamış olsaydık, yasanın uzatılacak herhangi bir süresi olmayacaktı" dedi.