Samanyolu Haber /Gündem / TBMM’deki dokunulmazlık dosyaları bin 691’e ulaştı /28 Ağustos 2022 13:53

TBMM’deki dokunulmazlık dosyaları bin 691’e ulaştı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na 27’nci dönemde 196 milletvekili hakkında bin 691 dokunulmazlık dosyası geldi. Dosyaların çoğu HDP ve CHP milletvekillerine yönelik.

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TBMM’deki milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyalarının sayısı arttı. TBMM’de milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda bulunan dokunulmazlık dosya sayısı bin 691’e ulaştı.

DW Türkçe’nin haberine göre 196 milletvekili hakkındaki fezlekelerin çoğu HDP ve CHP milletvekillerine yönelik. Dosyalardan bin 231’i HDP, 272’si CHP, 18’i AKP, 14’ü İYİ Parti, 11’i MHP, 77’si Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 68’i ise mecliste temsil edilen diğer partiler ve bağımsız milletvekillerine ait. Meclis tarihinde milletvekilleri hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bu dönemde hazırlandı.

En fazla dokunulmazlık dosyası, 77 ile DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Ayrıca bu dönemde HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğuları’nın milletvekillikleri de düşürüldü.

HDP milletvekili Semra Güzel, bağımsız milletvekilleri Mensur Işık ve Tuma Çelik’in ise yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Öte yandan 78 dokunulmazlık dosyası da çeşitli nedenlerde ilgili savcılıklara iade edildi.
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