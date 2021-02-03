TBMM, Enis Berberoğlu kararını Anayasa Mahkemesi'ne iade etti

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci “Hak ihlali” kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, gerekçeli kararda, “Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi'ne ait bir görev değildir. Başta TBMM olmak üzere kamu gücünü kullanan tüm organların yükümlülüğü vardır” vurgusu yaptı.





Bu tespitle yetinmeyen Yüksek Mahkeme eşine sık rastlanmayan bir şekilde kararın, bir örneğinin bilgi için ve ilgileri nedeniyle TBMM, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmesine de karar verdi.





Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı’ndan jet yanıt geldi. TBMM Başkanlığı, “Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz” diyerek kararı iade etti.





Adalet Bakanlığı ve HSK’nın tavrı merak ediliyor.





MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ





Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.





Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.





Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün corona virüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.









Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yapan Enis Berberoğlu ile ilgili 17 Eylül'de “hak ihlali” kararı vermiş ve Berberoğlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanmasına yönelik hüküm kurmuştu.





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim'de verdiği kararla, talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığını oy birliğiyle kararlaştırmıştı.





Bu karar üzerine Berberoğlu'nun avukatları bir kez daha Anaya Mahkemesi'nin yolunu tuttu. CHP'li Enis Berberoğlu’nun ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu Anayasa Mahkemesi bugün karara bağladı.





Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuru sonrasında yeniden ihlal kararı verdi.





Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.





Gerekçeli karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.