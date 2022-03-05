TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik: CHP'li milletvekiline yumrukla saldırdı

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP Grubu'ndan yapılan konuşma sonrası sataşma olduğu gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özgür Özel'in "sataşma" gerekçesiyle söz istemesine tepki göstererek, "Sataşma yok. Siyasi değerlendirme yapıyorsun. Bıktık artık burada ya” diye bağırdı. Bülbül'ün bağırmasıyla CHP ve MHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz birbirinin üzerine yürüdü.





TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP Grubu’nun “Gayrimenkul, arazi ve şirket satın alan yabancıların araştırılması” önerisi hakkında Mersin Milletvekili Alpay Antmen söz aldı.