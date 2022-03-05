Samanyolu Haber /Gündem / TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik: CHP'li milletvekiline yumrukla saldırdı /05 Mart 2022 21:54

TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik: CHP'li milletvekiline yumrukla saldırdı

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine verilen arada MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e yumruk attı.

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TBMM Genel Kurulu’nda, AKP Grubu'ndan yapılan konuşma sonrası sataşma olduğu gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özgür Özel'in "sataşma" gerekçesiyle söz istemesine tepki göstererek, "Sataşma yok. Siyasi değerlendirme yapıyorsun. Bıktık artık burada ya” diye bağırdı. Bülbül'ün bağırmasıyla CHP ve MHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz birbirinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP Grubu’nun “Gayrimenkul, arazi ve şirket satın alan yabancıların araştırılması” önerisi hakkında Mersin Milletvekili Alpay Antmen söz aldı.
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