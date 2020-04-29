Samanyolu Haber /Gündem / TBMM için yeni karar... /29 Nisan 2020 22:36

TBMM için yeni karar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi yasağı getirilen TBMM için yeni bir karar daha alındığı ifade edildi. Söz konusu yasağın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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TBMM yerleşkesine, yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

TBMM yerleşkesine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.

13 Mart'ta yapılan açıklamada ziyaretlerin 31 Mart'a kadar yasaklandığı belirtilmiş, daha sonra bu tarih 30 Nisan'a uzatılmıştı. 
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