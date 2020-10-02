TBMM Komisyonu'nda HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılsın kararı çıktı

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.







Çelik ile ilgili oylamada İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan çekimser kaldı. Diğer komisyon üyeleri dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.





Tuma Çelik ile ilgili komisyon raporu Genel Kurul gündemine gelecek. Çelik ile ilgili son kararı Meclis Genel Kurulu gizli oylama ile alacak.





HDP'den ihraç edilen Çelik için 22 Temmuz'da Meclis Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere 1. Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.





Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Çelik için oluşturulan hazırlık komisyonu, tamamladığı raporunu, 3 Eylül'de Karma Komisyona teslim etmişti.





Hazırlık Komisyonu, bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştı.





Hazırlık Komisyonu, bu nedenle soruşturmaya devam edilebilmesi için Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.