Samanyolu Haber /Gündem / TBMM’nin 100. yıl kutlamalarında herkes var , Cumhurbaşkanı yok /23 Nisan 2020 10:56

TBMM’nin 100. yıl kutlamalarında herkes var , Cumhurbaşkanı yok

TBMM’nin açılışının 100. yılı kutlamalarında Meclis’te tüm liderler var, Erdoğan ise korona nedeniyle gelmeme kararı aldı.

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TBMM’nin 100’üncü yıl özel oturumu bugün koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un “Liderler etkinliğe katılmasın” çağrısına uyan tek isim ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

 
Erdoğan’ın korona nedeniyle kendini güçlü korumaya aldığı ve toplantıya katılmayacağı için Şentop’a öncesinde bu açıklamayı yaptırdığı iddia ediliyor.

ÖZEL TÖREN
23 Nisan 1920’te açılan TBMM’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurul’u saat 14.00’te özel oturum yapacak. Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise milletvekili olmadığı için oturumu Genel Kurul’daki özel locadan takip edecek.

TBMM’deki özel oturumda iki genel başkan kürsüye çıkacak. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar’ın konuşmalarında parlamenter demokrasi ve parlamenter sisteme geri dönüş vurgusu yapacağı bildirildi.

 
Meclis Genel Kurulu’nda koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunacak. Ankara dışında bulunan milletvekillerinin oturuma katılması beklenmezken katılanlar sosyal mesafeyi koruyarak oturacak. Genel Kurul salonunda tüm katılımcılar maske kullanacak.

TÜM LİDERLER KATILMALI
CHP Genel Sekreter vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanan her lider TBMM’deki özel oturuma katılmalı. Erdoğan’ın gelmeyeceğini açıklaması büyük bir talihsizliktir. Bu vesile ile Meclis’e ve Cumhuriyet’e gerçek bakış açılarını ortaya koydular” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının ve milletvekillerinin önemli bir kısmının Genel Kurul’da olacağını ifade eden Muharrem Erkek, şunları söyledi: “100’üncü yılda Meclis üyelerinin büyük oranda Genel Kurul’da olması gerekiyor. Milli egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve çocuklarımızın geleceği için önemli bir gün. Tüm genel başkanlar Meclis’te olmalıydı. Özellikle de Cumhurbaşkanı.”
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