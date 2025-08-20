TBMM önündeki ‘Beyaz Toros’ eyleminde aracın sahibi tutuklandı









Dün sabah saatlerinde, çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun toplantısı öncesinde, TBMM Çankaya Kapısı önünde, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen ‘beyaz Toros’ marka bir araç yandı. İçişleri Bakanlığı’ndan olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, aracı yakan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve ÖTV indirimi yapılmadığı gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Şahsın, “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada da aracın sahibinin tutuklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: “19.08.2025 günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.”