Samanyolu Haber /Gündem / TBMM önündeki ‘Beyaz Toros’ eyleminde aracın sahibi tutuklandı /20 Ağustos 2025 18:51

TBMM önündeki ‘Beyaz Toros’ eyleminde aracın sahibi tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önünde ‘beyaz Toros’ yakılması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında aracın sahibi tutuklandı.

SHABER3.COM

Dün sabah saatlerinde, çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun toplantısı öncesinde, TBMM Çankaya Kapısı önünde, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen ‘beyaz Toros’ marka bir araç yandı. İçişleri Bakanlığı’ndan olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, aracı yakan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve ÖTV indirimi yapılmadığı gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Şahsın, “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada da aracın sahibinin tutuklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: “19.08.2025 günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TBMM önündeki ‘Beyaz Toros’ eyleminde aracın sahibi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:33