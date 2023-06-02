TBMM yeni dönem başlıyor

Meclis başkanlığı seçimi gelecek hafta

Meclis'te bugün yapılacak yemin töreninin ardından sıra TBMM Başkanlık Divanı ve beş siyasi parti grubunun yönetimlerinin belirlenmesi için yapılacak seçimlere gelecek.

Sandalye dağılımı nasıl?





Kadın temsil oranı ancak beşte bir





Yasama çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda

Yasama organı olarak millet iradesini temsil açısından önemli olan Meclis'te yasama çoğunluğu yani yasa yaparak bunu kabul etmek için gerekli olan çoğunluk Cumhur İttifakı'nda.

Yeni grupların çıkması bekleniyor





Eski bakanlar Meclis'te

Yeni oluşan Meclis'te eski kabinenin büyük bir bölümü de bulunacak.

Hangi liderler var, hangileri yok?



