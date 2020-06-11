TBMM'de 10 Koronavirüs vak'ası tespit edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM'de 9'u personel olmak üzere toplam 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.



TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM'deki koronavirüs vakası sayısını açıkladı.





Erdoğmuş, koronavirüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur" ifadelerini kullandı.