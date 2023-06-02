TBMM'de 28. Dönem Erdoğan'ı protesto ile başladı

14 Mayıs'ta Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilini seçti.







TBMM'nin 28'inci Dönemi en yaşlı üye olan 75 yaşındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında açıldı. 600 vekil bugün yemin ederek görevine başlıyor.





Resmi törenle karşılanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etti. Kürsüde ilk yemini Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli okudu. Bahçeli'nin ardından mazereti olan vekiller öncelikli yemin etti.





Sonrasında illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelerek Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin ediyor. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor. Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmiyor. Eski Başkan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.





Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek. Cumartesi günü ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.





ERDOĞAN'A PROTESTO



Gerçek Gündem'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e geldiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de Erdoğan'ı protesto ederek ayağa kalkmadı.







