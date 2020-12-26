Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Müzakereler "ahlâksız teklif" gerilimine sahne oldu.







Teklif üzerine söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil şöyle konuştu: "Üzerine söz aldığım 12'nci madde de bu ahlâksız teklifin diğer maddeleri gibi evlere şenlik. Bu teklif hem Anayasa’ya hem uluslararası sözleşmelere aykırı. Gerçi anayasa takmamayı marifet sanan bir cenaha bunları söyleyince artık benim gülesim geliyor! Zira malum sizi bağlayan şey ne Anayasa Mahkemesi ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ne kanunlar ne anayasa ne evrensel hukuk kuralları!"





"SARAY YALAKASI OLMAYAN HER CANLI TERÖR SORUŞTURMASINI TADACAK!"





"Varsa yoksa saray ve eşrafının hezeyanları!" diyen Kadıgil, "Başka ne dayatılıyorsunuz peki bu ahlâksız teklifte? Seçimle ve mertçe kazanamadığınız belediyelere kayyımlarla çöktüğünüz yetmemiş olacak, şimdi de derneklere kayyım atayarak çökme peşindesiniz." ifadelerini kullandı.





Kadıgil şunları söyledi: "Saray yalakası olmayan her canlının terör soruşturmasını tadacağı güzel ülkemde oldu da dernek yöneticilerinden biri hakkında bir soruşturma açılırsa hem kişi görevden alınacak, yetmedi kayyım atanacak, yetmedi jet hızıyla derneğin faaliyeti durdurulacak!"





"BAZI İFADELERİNİZ ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTI"





Oturumu idare eden TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Sayın Kadıgil, genç milletvekilisiniz, aktivist yönünüzü biliyorum. Ona bir şey demiyorum, ancak bazı ifadeleriniz hakikaten eleştiri sınırlarını aşan ifadelerdi. Bir kere, milletvekilleri tarafından verilmiş bir teklifin bir ‘ahlâksız teklif’ olarak kürsüden nitelendirilmesi kesinlikle doğru bir ifade değil." dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile TBMM Grup Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç arasında "ahlaksız teklif" tartışması çıktı.





Kadıgil, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, "Eğer ki kanun başlığı altında metne sinsice içine bir şey yediriliyorsa bu, ahlâksız bir tekliftir." ifadelerini kullandı.





Söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Siyasi terminolojide ahlâkla, etikle ilgili konular defalarca mahkemeye gitmiştir ve eleştiri sınırları içerisinde kabul edilmiştir ve bir siyasetçinin konuşurken etik kurallardan bahsetmesi kadar doğal bir şey yoktur." diye konuştu.





BEŞTAŞ: "GENÇSİNİZ, HEYECANLISINIZ" SÖZLERİNİZ TALİHSİZ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Bilgiç’in "Gençsiniz, heyecanlısınız." sözlerini "talihsiz" diye niteledi.





Beştaş, "Doğrusu hassasiyetinizi gördüm, ancak bu Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Meclis tarihinin görmediği ve umarım, bir daha görmeyeceği hakaretler ve aşağılamalar yaşandı ve maalesef, yine o gün siz yönetiyordunuz. Yani burada ‘ahlâksız teklif' ile İçişleri Bakanı’nın söylediği o kavramları bir daha kullanmayacağım meşrulaştırmamak için ve başka kavramları da. Burada hakikaten bütün gruplara eşit yaklaşılması gerektiğine inanıyorum." dedi.





"KINAMAYA MÜSAADE BİLE ETMEDİNİZ"





HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Bu kürsüde konuştuğum için AKP'li bir kadın milletvekili bana ‘Şerefsiz’ dedi ve Naci Hoca o sözü aldı, değiştirdi, götürdü, getirdi ve sizler de bir kınamaya bile müsaade etmediniz. Bugün Sera Vekilimizin, arkadaşımızın burada söylediği ‘ahlâksız teklif’e mi takılıyorsunuz? O gün size yakıştıramadım, bugün de size de yakıştırmıyorum. Eşitlikçi olun, hakkaniyetli olun." dedi.