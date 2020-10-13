Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de Azerbaycan'la ilgili yeni karar /13 Ekim 2020 18:40

TBMM'de Azerbaycan'la ilgili yeni karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Azerbaycan ile ilgili bir komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, kuracakları alt komisyonun, Azerbaycan’da vurulan sivil yerleşim alanlarında inceleme ve araştırma yapacağını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile başlayan gerilim ve çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın durumu hakkında' alt komisyon kuracağız. Azerbaycan'da vurulan sivil yerleşim alanlarında incelemeler ve araştırmalar yapacak olan komisyon, Ermenistan'ın pervasızca işlediği savaş suçlarına rağmen uluslararası kınayıcı ve önleyici kuruluşların ölüm sessizliğine karşı bir çıkış olacaktır" dedi.
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