Samanyolu Haber /Politika / TBMM'de çarpıcı SADAT iddiası /17 Aralık 2019 17:18

TBMM'de çarpıcı SADAT iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye'nin milli güvenlik politikalarını Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) gibi yetkisiz kuruluşların belirlediğini söyledi. Kılınç, Saray'ın gazetecilerin WhatsApp gruplarındaki mesajlarına kadar takip ettiğini söyledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği bütçeleri kabul edildi. 

Müzakerelerde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının güvenlik ve istihbarat politikalarını eleştirdi.

MEDYA KURULUŞLARI VE MEDYA ÇALIŞANLARI TEK TEK FİŞLENİYOR!

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü olan Yüksel Mansur Kılınç, “Kalem-i Mahsusa gibi çalışan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, WhatsApp grupları üzerinden gazete manşetleri belirlemekte, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya mecralarını izleyerek medyayı ve medya çalışanlarını fişlemektedir.” dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONLARI DİNLENİYOR"

Güvenlik ve savunma kurumlarına 2020 yılı bütçesinden ayrılan payın 141 milyar liraya yükseldiğini ifade eden CHP’li vekil, güvenlik ve savunma kurumlarının toplam personel sayısının 1 milyona yaklaştığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, MİT'in AKP'nin talimatı ile fişleme yaptığını söyledi. 

MİT Başkanlığı gibi devletin temel güvenlik ve istihbarat kurumlarının iktidarın "arka bahçesi" hâline getirildiğini vurgulayan Kılınç, "Saray işaret ediyor; ülkemizin güvenlik kurumları 'millet ittifakı' aleyhinde faaliyet yürütüyor. Saray işaret ediyor; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonları dinleniyor. Saray, hedef gösteriyor; CHP Genel Başkanı şehit cenazesinde linç girişimine uğruyor.” dedi.

"MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKALARINI SADAT BELİRLİYOR"

Son üç ayda İstanbul’da meydana gelen istihbaratçı cinayetlerine atıf yapan Kılınç, bu cinayetlerin Türkiye’yi yabancı istihbarat örgütlerinin “cinayet mahalli” haline getirdiğini kaydetti.

Devletin milli güvenlik politikalarını, Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) gibi yetkisiz kuruluşların belirlediğini kaydeden Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, "Tek adamın, güvenlikten anladığı 'ok atma güvenliği' sarayına geliş gidişlerinde koruma arabaları ile 'konvoy' güvenliğidir." dedi.

SADAT'ta başkanlık görevini aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi ifa ediyor.  

SADAT'ın "Erdoğan'ın gayriresmi polis teşkilatı" olduğu da iddia ediliyor.
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