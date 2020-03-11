Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de 'corona virüs' önlemi /11 Mart 2020 20:53

TBMM'de 'corona virüs' önlemi

TBMM virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. İlerleyen dönemde Meclis'e giriş çıkışlara da kısıtlama getirilebileceği belirtildi.

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TBMM Başkanlığı, Türkiye'de ilk corona virüs vakasının tespit edilmesi ardından, salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Meclis'te dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Aşama aşama yapılacak çalışmanın ilk etabında nizamiye kapıları, halkla ilişkiler binası, Genel Kurul salonu, siyasi partilerin grup toplantılarını yaptığı salonlar, komisyon toplantılarının yapıldığı salonlar, iktidar ve muhalefet kulisleri özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

 Günlük 4-5 bin, grup toplantılarının yapıldığı günlerde ise yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği Meclis'te dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.TBMM Başkanlığı'nın, virüse karşı önlemleri Sağlık Bakanlığı ile yürüteceği, bakanlıktan bir ekibin Meclis'te bulunacağı belirtildi. 

Meclis'te ayrıca yine yabancı heyetlerin ziyaretlerinin erteleneceği ve grup toplantılarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmasına geçici olarak sınırlama getirileceği bildirildi. 
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