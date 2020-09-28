TBMM'de dört partiden ortak 'Azerbaycan bildirisi'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, siyaset yelpazesindeki partiler ve liderleri Azerbaycan'a desteklerini açıklarken, Meclis'te faaliyet gösteren dört siyasi parti ortak bir bildiri ile Ermenistan'a kınadı ve Bakü yönetimine dayanışma ve destek mesajı yolladı.







AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak bildirisinde şu ifadeler dikkat çekti:





"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz.





Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla aşkın süredir Yukarı Karabağ, Ermistan’ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan’ın işgal ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz."