TBMM'de ek bütçe ve bedelli askerlik mesaisi

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ
Genel Kurulda daha sonra bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanlar bu bedelli askerlikten yararlanabilecek. Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.
SAYIŞTAYA ÜYE SEÇİMİ
Genel Kurulda, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.