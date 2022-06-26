Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de ek bütçe ve bedelli askerlik mesaisi /26 Haziran 2022 23:24

TBMM'de ek bütçe ve bedelli askerlik mesaisi

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 2022 yılı ek bütçesi ile bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun tekliflerinin görüşüleceği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre haftalık çalışmasına 28 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Genel Kurulda daha sonra bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanlar bu bedelli askerlikten yararlanabilecek. Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

SAYIŞTAYA ÜYE SEÇİMİ

Genel Kurulda, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.
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