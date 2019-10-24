TBMM'de Haydarpaşa Garı tartışması

TBMM’de AK Parti ve CHP’li vekiller arasında İstanbul’daki garların ihalesiyle ilgili tartışma çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Daha düşük teklif verdiği halde, ‘Hayır, daha fazla verene vermeyeceksin, ben Büyükşehirim, bana vereceksin’ diyen, böyle mızıkçılık yapan çocuk gibi bas bas bağıran bir durum var” dedi.







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Fransa, İngiltere’de şehirleriyle özdeşleşmiş binaları, meydanları o belediyelere mi veriyorlar, yoksa Macron’un, İngiltere’yi yöneten başbakanın çocuğunun vakfına mı veriyorlar” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda, “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif”in birinci bölümündeki maddeler kabul edildi, ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmelere geçildi.





Teklifin ikinci bölümü üzerinde grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul’daki Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiraya verilmesi ihalesinin şaibeli olduğunu iddia etti.





Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu konuda son kararı yargının vereceğini söyledi. Akbaşoğlu, “Daha düşük teklif verdiği halde, 300 bin lira teklif veren için ‘Hayır, daha fazla verene vermeyeceksin, ben Büyükşehirim, ben daha az verdim, bana vereceksin’ diyen, böyle mızıkçılık yapan çocuk gibi bas bas bağıran bir durum var” diye konuştu.





CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in KKTC konusunda “Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor” ifadelerini anımsatan Akbaşoğlu, “Rahmetli Erbakan ile Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatı’nı yaptıkları sırada şehitlerimizin kemiklerini sızlatan Tunç Soyer’e ne cevap vereceksiniz?” dedi.





ÖZEL: CHP KAZANDI DİYE LÜKS KONUT VERGİSİ GENEL BÜTÇEYE KONULUYOR





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Karşımızdaki anlayış ‘Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade’ diyor” ifadelerini kullandı.





İstanbullu seçmenin yerel seçimlerde iktidara “demokrasi tokadı attığını” söyleyen Özel, “Bu anlayış, emlak vergileri belediyeye giderken, lüks konut vergisi diye vergi alıp onu genel bütçeye koyuyor ki İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri CHP’nin elinde diye… Hizmet etme imkanları ortadan kalksın” dedi.





Hükümetin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını engellediğini ifade eden Özel, “Fransa, İngiltere’de şehirleriyle özdeşleşmiş binaları, meydanları o belediyelere mi veriyorlar, yoksa Macron’un, İngiltere’yi yöneten başbakanın çocuğunun vakfına mı veriyorlar?” sorusunu yöneltti.





Özel, Soyer’in söz konusu ifadeleri 2,5 yıl önce sarf ettiğini de söyledi.Grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.





AKBAŞOĞLU: MİNDERDEN KAÇMAK İÇİN LAFI HAYDAPAŞA’YA ÇEKİYORSUN





AK Partili Akbaşoğlu da Özel’in ifadelerine ilişkin “Biraz önce La Fontaine’den masallar dinledik” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in KKTC’ye ilişkin ifadeleri açıklamasını hatırlatan Akbaşoğlu, Özel’e “Soyer hakkında özür dileme, disiplin soruşturması başlatma girişiminde bulunacak mısınız?” diye sordu.





CHP’li Özel, Akbaşoğlu’nun söz konusu ihaleye ilişkin cevap veremediği için konuyu Soyer’e çevirmek istediğini söyledi.





Bunun üzerine Akbaşoğlu da konunun yargıya intikal ettiğini vurgulayarak, “Minderden kaçmak için, Tunç Soyer’in sözüne cevap veremediğin için Haydarpaşa’ya çekiyorsun” ifadelerini kullandı.





CHP’li Özel de “Ben bu oltaya gelecek acemilikte değilim. Haydarpaşa pisliğinin üstünü gündem değiştirerek örtemezsiniz” şeklinde konuştu.





TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın araya girmesi üzerine tartışma sona erdi.





NE OLMUŞTU?





Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın Haydarpaşa ve Sirkeci garları için yaptığı ihaleye katılan 4 şirketten İBB ve Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi sona kalmış, ihaleyi Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin kazandığı açıklanmıştı.





Karara tepki gösteren İmamoğlu, “Şartnameye göre böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Konsorsiyumun tanımı nedir? Konsorsiyum eksiklikler tamamlanması için kurulur. Daha dün belediyede 3 bin lira maaşı olan ve 10 bin sermayeli şirketin deneyimine güvenenler bizim koca Kültür A.Ş’nin deneyimini hafife alıp bahane üretiyorlar” demişti.