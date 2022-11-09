Samanyolu Haber /Politika / TBMM'de 'hırsız ve dolandırıcı bakan' gerilimi /09 Kasım 2022 11:37

TBMM'de 'hırsız ve dolandırıcı bakan' gerilimi

TBMM'de tüm hızıyla süren Bütçe maratonunda Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sırasında eski bakan Ruhsar Pekcan'ın yaptığı dezenfektan satışı gündeme geldi. İYİ Partili Naci Cinisli, bu satışa "dolandırıcılık" deyince AKP'li Cemal Öztürk "ağır oldu" dedi.

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Eşi ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Şirketinden kendi bakanlığına 3 misli fiyatla dezenfektan sattığı ortaya çıkan ve görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a “Dolandırıcı” denilmesi TBMM'de tartışma yarattı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli “Kendi bakanlığını dolandırandan hesap sorulmalı” deyince, AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Dolandırıcı lafı ağır oldu” diye müdahale etti. Cinsili de “Dolandırdı, korumayın'' cevabını verdi. TİP'li Ahmet Şık da eski Bakan Pekcan için “Hırsız ve dolandırıcı” dedi.

“YAPTIRIM DUYMADIK”

Cinisli, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada Bakan Mehmet Muş'a “Kendi bakanlığını dolandıran bir bakan üzerine bu koltuğa oturdunuz ve bununla ilgili bir yaptırımda bulunduğunuzu duyamadık. Bunun hesabını millet adına sormanız lazımdı. Dolandırdı, bütün Türkiye bunu kabul etti” dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise Bakan Mehmet Muş'a “Kendi bakanlığını dolandıran Ruhsar Pekcan'ın yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı ama yargılanmadı. Cumhurbaşkanına teşekkür edip ortadan kayboldu, hayalet oldu. Sizden önce orada oturanın kendi bakanlığını dolandıran bir hırsız olduğu ortaya çıkmışken ne yaptınız? Neden hiçbir şey yapmadınız?” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Kaya da “Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın yaptığı yolsuzluğu unutmuş değiliz. Yargılanması gereken bu kişiler, AKP iktidarınca neredeyse ödüllendirilecekler. Ruhsar Pekcan ve bu yolsuzluğa iştirak edenler bir an önce yargılanmalı” dedi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da “Ruhsar Pekcan'la ilgili yolsuzlukların üstünün kapatılmasını Mehmet Muş'a yakıştıramadım” diye konuştu. Bakan Muş ise bu eleştirilere cevap vermedi.
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