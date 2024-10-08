Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de kapılar kilitlendi: Kapalı İsrail oturumu başladı /08 Ekim 2024 16:21

TBMM'de kapılar kilitlendi: Kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM, bugün İsrail gündemini görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği kapalı oturum için Meclis'te kapılar kilitlendi.

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TBMM'de İsrail Tehdidi Özel Oturumu başladı. Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş oturumu açarken "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kapalı oturuma geçildi.

Basına kapalı gerçekleşecek oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

KAPILAR KİLİTLENDİ

Gerçekleşecek kapalı oturum için Meclis'te kapılar kilitlendi. Basın mensupları Meclis dışına çıkarıldı.

Genel Kurul'dan herhangi bir bilgi sızıntısı olmaması için Meclis'te önlemler alınıyor. Oturuma ilişkin tutanaklar 10 yıl süreyle kimseyle paylaşılmayacak.
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