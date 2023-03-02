Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de Karma Komisyon'dan Türkkan ve Başarır kararı /02 Mart 2023 13:42

TBMM'de Karma Komisyon'dan Türkkan ve Başarır kararı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırıldı.

Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporu Genel Kurul'a sunacağız.  CHP'li Mahir Başarır karma komisyona savunma yapmadı. İYİ Partili Türkkan ise yazılı savunmasını sunmuştu sözlü savunma yapmadı" açıklamasını yaptı. 

NE OLMUŞTU?
Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, geçen haftalarda Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
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