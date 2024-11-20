Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de kayyım arbedesi: Yerlikaya komisyon salonuna zor girdi /20 Kasım 2024 10:45

TBMM'de kayyım arbedesi: Yerlikaya komisyon salonuna zor girdi

İçişleri Bakanlığı'nın Bütçe görüşmelerinde komisyonda muhalefet bakan Ali Yerlikaya'ya kayyım tepkisi gösterdi. İktidar ve muhalefet vekilleri arasında itişmeler yaşandı. Vekiller birbirini itti.

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TBMM'de İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini görüşmek için komisyon toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller Esenyurt''a atanan ve hukuki tartışmalar içeren kayyum kararı hakkında Yerlikaya ile görüşmek istedi.

AKP'liler Yelikaya'ın önüne set ördü. CHP ve AKP arasında arbede çıktı. Vekiller birbirini itti. Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'in aktardığına göre vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.

İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına bağlanan Şeyma Paşayiğit, "AK Parti tarafı da diyor ki: "Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Yerlikaya'nın komisyon salonuna alınmaması için barikat kurdu. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakana barikat kurulmaz." diyor. İki taraflı biraz farklı açıklamalar var ama ikisini de aktarmış olalım." dedi.


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