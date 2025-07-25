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TBMM'de komisyon trafiği, Özel, Kalın ve Kurtulmuş ziyaretleri

TBMM'de kritik zirve: MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP lideri Özel'e ziyareti, "süreç" turundaki en uzun görüşmesi oldu. Ardından TBMM Numan Kurtulmuş da Özgür Özel ile bir görüşme yaptı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, "terörsüz Türkiye" süreci TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bir bölümü baş başa olan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü. Kalın'ın, PKK’nın silah bırakması ardından TBMM’de yaptığı siyasi parti turlarında en uzun görüşmesi Özel ile oldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Meclis’te grubu bulunan partileri “terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili bilgi vermek için ziyaret gerçekleştiriyor.

Kalın, PKK’lı bir grubun silah bırakmasının ardından önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, dün de DEM Parti ve MHP'yi ziyaret etmişti.

Kalın bugün de CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri nedeniyle 17.30'da başlayacak görüşme 18.30'da başladı.

Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti.

Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.

Kalın’ın ziyareti 1 saat 45 dk sürdü.

 
Kurtulmuş da CHP grubunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bugün CHP Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekilleri tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında Meclis’te kurulması planlanan komisyonun çalışmaları ele alındı. Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşengörüşme, 40 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

 
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