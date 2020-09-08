Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de Korona kaynaklı ilk ölüm /08 Eylül 2020 11:44

TBMM'de Korona kaynaklı ilk ölüm

Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) insan kaynakları bölümünde çalışan bir memur, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları bölümünde çalışanı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 

Meclis'ten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çalışanın idari izinde olduğu kaydedildi.

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Meclis insan kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İ. S., cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması sebebiyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybetmiştir. Ailesinde Covid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idari izinli olarak evinde bulunmaktaydı."
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