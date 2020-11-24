Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de koronavirüs paniği /24 Kasım 2020 19:08

TBMM'de koronavirüs paniği

TBMM Genel Kurulu'na gelen HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalara ara verildi. TBMM'de Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 102'ye ulaştı.

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HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, yerel çalışmalarını bitirip Ankara dönüşünde Covid-19 testi yaptırdı. Aydemir, TBMM Genel Kurul çalışmaları sırasında testinin pozitif olduğunu öğrendi. Hızla TBMM'den çıkan Aydemir'in ardından çalışmalara ara verildi.
 
Aydemir yaptığı açıklamada, bugün saat 13.30 sularında TBMM Hastanesi’nde test yaptırdığını ve Genel Kurul’da test sonucunu öğrendiğini aktararak, “Aranıp testimizin pozitif çıktığı tarafıma iletildi.

Bana haber verdikleri zaman Genel Kurul’daydım” dedi. Aydemir, hastalığın hafif seyrettiğini ve evde tedavisini yapılacağını söyledi.TBMM'de Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı ise 102'ye ulaştı.
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