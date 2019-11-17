Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de milyonluk tadilat /17 Kasım 2019 14:25

TBMM'de milyonluk tadilat

Türkiye Büyük Millet Meclisi için alınan tadilat kararlarında 2019 yılı için 6 milyonda TL'den fazla bir bütçe ayrıldı.

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TBMM bu yıl yapılan tadilatlar için toplam 6 milyon 315 bin TL harcadı. F Blok’ta bulunan mutfağının tadilat ve onarımı için 5 Temmuz tarihinde ihale yapıldı. Mutfak tadilatı için toplam 2 milyon 574 bin TL ödendi.

TBMM girişine “güvenlikli nizamiye binası” yapılması için de 22 Temmuz’da ihale yapıldı. İhale sonucuna göre, nizamiye binasının yapımına toplam 2 milyon 79 bin TL harcanacak. TBMM Halkla İlişkiler Binası’nın bodrum katında bulunan asansör çevresine mermer duvar kaplaması ve söve yapılması için de 15 Şubat tarihinde de ihale yapıldı. İhale sonucuna göre de tadilat için 106 bin 900 TL ödendi.

Meclis’in 15 Temmuz’da bombalanan iç bahçedeki hasarlı bölümleri de ihaleye çıktı.

Tesisata 634 bin TL

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre TBMM’de bu yaz yapılan tesisat tadilatı için de 28 Haziran tarihinde ihale yapıldı ve 634 bin TL harcandı. “Reflektörlü Boya ile Boya Yapılması ve Dilatasyonlarda Su Yalıtımı Yapılması” başlığı ile yapılan ihale için harcanan tutar ise 284 bin TL’yi geçti. TBMM Yerleşkesi içerisindeki bina cephesi ve doğal taş onarımı için 3 Temmuz tarihinde ihale yapıldı. Onarım ihalesini sonucuna göre de 637 bin TL harcandı.

Yeni ihaleler yolda

Meclis’te dört yeni tadilat işi daha yapılacak. Kamu İhale Kurumu’nda yer alan bilgilere göre TBMM bahçesine lokanta binası yapılması için ihale yapıldı. Bahçe lokantası yapımı için verilen tekliflerin değerlendirildiği belirtilirken 10 milyon TL’lik bütçe ayrıldığı öğrenildi. TBMM’nin 15 Temmuz’da bombalanan iç bahçedeki hasarlı bölümler içinde ihaleye çıktı. Otobüs garajı ve Meclis TV’nin de tadilat işleri için ihale yapıldı. İhaleler teklif değerlendirme aşamasında.
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