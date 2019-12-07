TBMM'de oy sahtekarlığı yaptılar

TBMM'de kabul edilmesinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesiyle de kamuoyunda tartışmalara neden olan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemede, sahte oy kullanıldığı ortaya çıktı.







Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Londra'da bulunan AKP Milletvekili Alpay Özalan adına Ankara'da oy kullanıldığı tespit edildi.





Sözcü'de yer alan habere göre, Özalan’ın adı okununca bazı vekiller, “Dışarıda, kuliste” dedi. Adına pusula verildiği saatlerde Alpay Özalan’ın Londra’da cami açılışına katıldığı öğrenildi. Özalan, açılışta Yusuf İslam ile geziye katılan gazetecilerle selfie yapıp sosyal medya hesabından paylaştı.



