Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'de oy sahtekarlığı yaptılar /07 Aralık 2019 13:06

TBMM'de oy sahtekarlığı yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilen termik santraller ile ilgili düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldığı ortaya çıktı. AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Londra'dayken, Ankara'da adına oy kullanıldığı tespit edildi.

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TBMM'de kabul edilmesinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesiyle de kamuoyunda tartışmalara neden olan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemede, sahte oy kullanıldığı ortaya çıktı.

Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Londra'da bulunan AKP Milletvekili Alpay Özalan adına Ankara'da oy kullanıldığı tespit edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Özalan’ın adı okununca bazı vekiller, “Dışarıda, kuliste” dedi. Adına pusula verildiği saatlerde Alpay Özalan’ın Londra’da cami açılışına katıldığı öğrenildi. Özalan, açılışta Yusuf İslam ile geziye katılan gazetecilerle selfie yapıp sosyal medya hesabından paylaştı. 

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