Samanyolu Haber /Politika / TBMM'de tansiyon yükseldi, bu kez kadın milletvekilleri kavga etti /17 Aralık 2021 08:12

TBMM'de tansiyon yükseldi, bu kez kadın milletvekilleri kavga etti

2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin maddeleri görüşüldüğü TBMM Meclis Genel Kurulu'nda bu kez kadın milletvekilleri kavga etti.

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TBMM'deki 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler boyunca birçok gerginlik yaşanan Meclis'te bugün de kadın milletvekillerinin kavgasına sahne oldu.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, bütçe görüşmelerinin 11. gününde söz alan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 10 dakikalık konuşmasının büyük bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve CHP'yi hedef aldı.

TÜM CHP'Lİ VEKİLLER İÇİN 2 DAKİKA SÖZ İSTEDİ

Ayvazoğlu'nun ağır sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2'şer dakika sataşmadan söz istedi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar da bu talebi olumlu karşılayınca iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP’Lİ VEKİLİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Akar, oturuma ara verdiği sırada önce MHP ve CHP arasında tartışmalar yaşandı. Bu sırada AKP Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu ile İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP sıralarındaki Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın üzerine yürüdü.

ERKEK VEKİLLER AYIRDI

AKP ve CHP'li kadın vekiller arasında yaşanan kavga ve arbedeyi araya giren erkek milletvekilleri ayırdı.

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