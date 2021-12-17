TBMM'de tansiyon yükseldi, bu kez kadın milletvekilleri kavga etti

TÜM CHP'Lİ VEKİLLER İÇİN 2 DAKİKA SÖZ İSTEDİ





CHP’Lİ VEKİLİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ





ERKEK VEKİLLER AYIRDI





TBMM'deki 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.Görüşmeler boyunca birçok gerginlik yaşanan Meclis'te bugün de kadın milletvekillerinin kavgasına sahne oldu.Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, bütçe görüşmelerinin 11. gününde söz alan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 10 dakikalık konuşmasının büyük bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve CHP'yi hedef aldı.Ayvazoğlu'nun ağır sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2'şer dakika sataşmadan söz istedi.Meclis Başkanvekili Haydar Akar da bu talebi olumlu karşılayınca iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşandı.Akar, oturuma ara verdiği sırada önce MHP ve CHP arasında tartışmalar yaşandı. Bu sırada AKP Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu ile İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP sıralarındaki Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın üzerine yürüdü.AKP ve CHP'li kadın vekiller arasında yaşanan kavga ve arbedeyi araya giren erkek milletvekilleri ayırdı.