Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya sesleniyor: Soykırım suçluları asla kurtulamayacak









On ayı aşkın süredir İsrail'in katliamlarına maruz bırakılan Filistin halkı adına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün TBMM Genel Kurulu’na hitap ediyor. Abbas’ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını önce oturduğu yerden yapmak istediği ancak alınan son karara göre kürsüde konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’yi ziyareti ve TBMM’de yapacağı konuşma nedeniyle bugün için toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.Ayrıca, davetliler dışında TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinliyor.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Meclis'e giriş yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasını yaptıktan sonra konuşması için Mahmud Abbas'ı kürsüye davet etti.Mahmud Abbas'ın konuşması şöyle:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli misafirler, kardeş Türk halkı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüze olsun. Sizlere mübarek Filistin'den, Kudüs'ten geliyorum. Sizlere 1948'den büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla geldim. Halkım uluslararası adaletten yoksun ve değişmez milli haklarından yoksun olarak İsrail işgaline karşı büyük bir mücadele sürdürüyor.Konuşmama İsrail'in saldırıları ve soykırım suçu nedeniyle şehit olanlara rahmetle başlamak istiyorum. Bunların en başı da İsmail Haniye'ye yönelik işlenen suçtur. Halkımızın yaşadıklarının ilginizin odağında olduğunu biliyorum, teşekkür ediyorum. Yaşananlar uluslararası mahkemelerce de tanındı.Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı soykırım davasına müdahil olmak istemenize de minnettarız. Bu Türk halkının da vicdanının bir göstergesi. Filistinlilere yine tehcir yaptırmak istiyorlar ama bu asla gerçekleşmeyecek. Halkımız işgalcileri ne olursa olsun defedecek. İsrail'in tehcir planlarını reddeden herkese teşekkür ediyoruz.Ülkemizin yüzde 70'inden fazla yıkılsa da biz bunu tekrar yapacağız ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Katiller ve savaş suçluları asla kurtulamayacak. O işledikleri suçlar öyle zamanaşımıyla falan düşmez. Bunların hesabı verilecek. Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde devam edeceğiz. Kudüs de bizim kırmızı çizgimiz, topraklarımızdan asla ayrılmayacağız. Filistin toprağının bir zerresini gözden çıkaran ne bizden ne de sizdendir. Burası bize dinin ve tarihin emanetidir.Bugünlerde "savaş sonrası" diye bir şeyden bahsediyorlar. Biz şunu söylüyoruz; Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, bağımsız Filistin devletini oluşturan coğrafi bütünün adıdır. Bu gerçekleşmezse, bölgede asla sükunet ve istikrar olmaz. Ya bize hakkımızı verirsiniz ya da bu şiddet sarmalı devam eder. Barış ve güvenliğe giden yol Filistin'den başlar ve Filistin'de biter.İsrail'in barbar saldırılarına karşı mücadelemiz dünyanın her yerinde adalet için sesini çıkaran insanları harekete geçirmiştir. İşlenen soykırım suçunu ve ırkçı suçları kınadılar. Bugün Amerika'daki Yahudilerin yüzde 40'ı İsrail'i suçlu görmektedir. Çünkü insanlık İsrail'in yaptıklarına karşı dik duruş gösteriyor. Bunda herkesin bizimle birlikte hareket edip bu eylemlerin yaşanmasının önüne geçmesi ve tutsaklarımızın serbest bırakılması gerekmektedir.Bizler toplumsal uzlaşıyı sağlamadıkça kafamızın rahat etmesi mümkün değil. Bakın Meclis'te farklı görüşlerde insanlar burada bir aradasınız ne kadar güzel. Bizde de böyle bir ortam olsun isterim hep. Türkiye yaralılarımızı hastanelerine kabul etti, hukuki ve siyasi olarak da bizim yanımızda yer aldılar. Dezenformasyona karşı durdular."