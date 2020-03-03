Samanyolu Haber /Politika / TBMM'deki kapalı İdlib oturumu sona erdi: 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak /03 Mart 2020 22:46

TBMM'deki kapalı İdlib oturumu sona erdi: 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27 Şubat'ta İdlib'de yapılan saldırda 33 askerin şehit olmasının ardından yapılması kararlaştırılan kapalı oturum sona erdi. Oturum 6.5 saat sürdü.

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TBMM'de İdlib için düzenlenen kapalı oturum 6,5 saatin sonunda sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oturum sonrası İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu ifade etti. Akar, konuyla ilgili olarak açıklama yapılacağını kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27 Şubat'ta İdlib'de yapılan saldırda 33 askerin şehit olmasının ardından yapılması kararlaştırılan kapalı oturum sona erdi. Saat 15.00'te başlayan toplantıda sadece milletvekilleri ve yeminli görevliler bulundu. 6,5 saat süren oturumun tamamlanmasının ardından birleşim yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Oturum, Mustafa Şentop'un kısa açılış konuşmasıyla başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini bilgilendirdi. Ardından siyasi parti temsilcileri de tek tek söz aldı. 

Gizli oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izledi.

Oturumda yeminli stenograflar tarafından kayıt tutuldu. Milletvekillerine yardımcı olmak için işitme engelli kavaslar da salonda kaldı.

Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak.  Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel Kurul'daki oylama ile açılabilecek. 
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