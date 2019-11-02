Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'deki sandalye dağılımı değişti /02 Kasım 2019 12:36

TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun istifasıyla AKP'nin meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.

SHABER3.COM

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun istifa etmesiyle birlikte TBMM'de sandalye dağılımı değişti.

Yeneroğlu'nun istifasıyla AKP'nin meclisteki sandalye sayısı 290'a düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 4'e yükseldi.

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 139, HDP'nin 62, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 39, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.

TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.
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