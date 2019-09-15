Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'deki sınavda 98 alan elendi, 62 puan alan kişi terfi ettirildi /15 Eylül 2019 10:37

TBMM'deki sınavda 98 alan elendi, 62 puan alan kişi terfi ettirildi

TBMM'nin açtığı 'Görevde yükselme sınavı' sonuçları tartışmaya yol açtı. Sınavda yüksek puan alanlar mülakatta tek tek elendi. Meclis Genel Sektereterliği ise "Sınavda sorun yoktur" dedi.

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Sözcü gazetesinedn Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, TBMM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları geçen ay açıklandı.

Sınavda tam 98 puan alan Güllüşan İyidoğan isimli memur mülakatta elenirken, 62 puan alan Memur-Sen Büro Temsilcisi Özgür Yaydemir adlı memur ise terfi ettirildi. Yine 90'ın üzerinde puan alan birçok ismin daha mülakatta elendiği görüldü.
Sınav, CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet edildi. Meclis Genel Sekreterliği ise 62 puan alan ismin mülakatta kazandığını doğruladı ancak "Sınavda herhangi bir sorun yoktur" demekle yetindi.

Yine yazılıda 94'er puan alan Belgin Arslanoğlu, Erdoğan Kaymak, Mutlu Ergöz, Necdet Özdemir, Remziye Dallı, 92 puan alan Aysun Güven, Ayşegül Dönmez Güzel, Buket İmamoğlu, Elmas Akbay, Gökhan Ünal, Gürhan Tuna, Mehmet  Yılmaz, Naziye Karacan, Sema Özalp, Yılmaz Ertürk de sözlüde elendiler. 90 puan alan birçok ismin de sözlüde elendiği görüldü.
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