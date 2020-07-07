Samanyolu Haber /Politika / TBMM'nin yeni başkanı belli oldu /07 Temmuz 2020 21:57

TBMM'nin yeni başkanı belli oldu

TBMM'de yeni dönem için başkanlık seçimi tamamlandı. Buna göre TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi.

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TBMM Başkanlık seçimi sonuçlandı. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

Seçilmesinin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır." dedi. 
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