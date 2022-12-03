Samanyolu Haber /Gündem / TC vatandaşı yapılan 16 kişinin IŞİD militanı olduğu ortaya çıktı /03 Aralık 2022 10:58

TC vatandaşı yapılan 16 kişinin IŞİD militanı olduğu ortaya çıktı

Terör örgütü IŞİD'e mensup 16 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı anlaşıldı. Türkiye'de birçok kanlı saldırıya imza atan terör örgütünün üyelerinin vatandaşlığa kabulü tepki doğurdu.

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Türk vatandaşlığına alındığı tespit edilen IŞİD mensubu 16 kişinin ülkedeki mal varlıkları donduruldu. Muhalefet “Sınırlarımız elek oldu” eleştirisini getirdi. 

İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ
7 Nisan 2021 günü Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla 86 kişinin mal varlığı terör örgütü İŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle donduruldu. Bunlardan 12'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındığı, 8'inin Suriye, birinin Lübnan, birinin Irak, birinin de Çin Halk Cumhuriyeti doğumlu olduğu belirlendi. 1 Aralık 2022'de ise 17 İŞİD üyesi ile 4 şirketin mal varlıkları donduruldu. 17 kişiden Suriye doğumlu olan 4'ünün vatandaş yapıldığı ortaya çıktı.

İYİ Parti, “İŞİD örgütüyle iltisaklı kişilerin Türkiye'de şirket kurması ve vatandaşlık alması'' konusunda Meclis Araştırma önergesi verdi. Önerge ele alınırken konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Örgütle bağlantılı kişilere Türk vatandaşlığı verilmiş. Elek haline gelen sınırlardan geçip ülkeye giren kaçak göçmenler ve iktidarın para karşılığı dağıttığı vatandaşlıklar ülkemizi büyük risklere sokuyor. Öyle bir zafiyet var ki, İçişleri Bakanlığı vatandaşlık verdiği kişilerin terör örgütü mensubu olduğunu dahi tespit edemiyor'' dedi.

SINIRLAR ELEK OLDU
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de “Gar'ı, Suruç'u, İstanbul'u kana bulayan terör örgütünün üyelerine vatandaşlık veriliyor. Laleli'de  Aksaray'da dükkan açıp ticaret yapıyorlar. Ticaretten men edilen, mal varlığı dondurulan şirketler ise halen aynı adreste şirket unvanını değiştirerek ticaret yapıyorlar'' ifadesini kullandı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise eleştirilere “Vatandaşlığa geçmiş olabilir, sonradan suça karışabilir, gereğini yapıyoruz” dedi.


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