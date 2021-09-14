Samanyolu Haber /Gündem / TCDD Genel Müdürü istifa etti /14 Eylül 2021 17:42

TCDD Genel Müdürü istifa etti

10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi.

TCDD ile 4 Nisan’da 40 milyon avroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan ve beş ay sonra TCDD’nin başına getirilen Atik’in istifasının nedeni açıklanmadı. İddiaya göre Atik’in Adnan Oktar grubunun üyesi olması, istifada etkili oldu. Henüz 10 gün önce göreve başlayan Atik’in görevden alınmasının tepki yaratacağı endişesiyle istifanın gündeme alındığı öne sürüldü.

Atik’in istifa sebebine ilişkin henüz TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Murat Atik’in, Ali İhsan Uygun’dan devir teslim töreniyle görevi devraldığına ilişkin yayımlanan haber de TCDD’nin kurumsal internet sitesinden kaldırıldı.

3 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınmıştı. Yerine ise Sun Group şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdülkerim Murat Atik getirilmişti.

Atamasının ardından Atik’in Adnan Oktar grubunun eski müridi olduğu, Oktarcılara açılan davalarda sanık olarak yargılandığı ortaya çıkmıştı.
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