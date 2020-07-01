TCDD, iki yılda 127 kazaya karıştı

Son dönemlerde liyakatsiz atamalar ve tren kazalarıyla anılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2018-2019 yıllarına dair bilgilere faaliyet raporunda yer verdi. Raporda, 2018 yılında 71; 2019 yılında ise 56 olmak üzere toplam 127 ‘önemli’ kaza meydana geldiği açıklandı.







Birgün Gazetesi'nde yayımlanan raporda, ‘önemsiz kazalara’ ilişkin bir bilgiye yer verilmedi. Şirket, 2019 yılı sonuna kadar zararın 703 milyon 284 bin TL olmasını öngördü. Ancak yılsonunda bu zarar da aşılarak 1 milyar 87 milyon TL’yi buldu.





Raporda dikkat çeken verilerden biri de şirkete açılan davalar oldu. 2019 yılında 25 milyon 991 bin TL değerinde toplam 328 dava açıldı. Şirketin açtığı dava sayısı ise 17 olarak açıklandı. Sosyal medya ve iletişim hattı üzerinden toplam 10 bin 464 şikâyette bulunuldu.





Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, kazaların son 20 yılda arttığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:





“Kazaların çeşitli nedenleri var. Birincisi demiryollarındaki liyakatsiz atamalar. Kurumda layıkıyla çalışan, yıllarca bu kuruma emek verenlerde kuruma küstü. İktidar, demiryollarını kendi siyasi propaganda aracına çevirdi. Bitmeyen projeler seçim öncesi açılarak kazalara neden olundu. 2013 yılında çıkarılan yasayla kurum özelleştirilmeye başlandı. Personel sayısı ise hızla eksildi. Makinistlik adı altında birçok görev makiniste yüklendi. Önce dört ayrı unvanın yaptığı işi şimdi bir makinist üstleniyor ve çalışanlar böylelikle hata yapmaya zorlanıyor.”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, TCDD’ye bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Şirketi A. Ş. (TÜRASAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğine Aziz Aksoy atandı.





Geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Düzce Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Aksoy, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu yıllarda da Ulaşım A.Ş, İSBAK A.Ş. ile İstanbul Halk Ekmek A.Ş’de yöneticilik yaptı. Ayrıca Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı.