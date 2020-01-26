TCDD sadece fahiş zam yapmadı, küçük 'avantaj indirimini' dahi kaldırdı

TCDD Taşımacılık tarafından YTH abonmanlık ücretlerine yapılan ve tepki toplayan fahiş zammın ayrıntılarına ulaşıldı. Genel Müdürlük tarafından birimlere dağıtılan “Ticari İndirim Uygulamaları” başlıklı yazıda, “Şirketimizce uygulanan ticari indirimler, ilgili mevzuatımız gereği kendisine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmektedir” denildi. Yazıda, “İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1.5 indirim kaldırılmıştır” maddesine de yer verildi.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre “yürürlükte olan ticari indirimlerle ilgili olarak 03.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır” ifadeleriyle yapılan yeni düzenlemeler şöyle:





– Şirketimizce işletilmekte olan Yüksek Hızlı trenlerde halen uygulamada olan ekonomi sınıfın belirli bir oran fazlası ile ücretlendirilmekte olan business sınıfta tüm ticari indirimler kaldırılmıştır.





BUSINESS VAGONA TAM FİYAT





– Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacaktır.





– Business vagonlarda Gidiş-dönüş indirimi yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edecektir.





– İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1.5 indirim kaldırılmıştır.





– Business biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler ile tam genç tarifeleri kaldırılarak 15 biniş yüzde 5, 20 biniş yüzde 10 ve 30 biniş indirim yüzde 15 olarak yeniden düzenlenmiştir. Ekonomi biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler kaldırılarak tam ve genç tarifesi üzerinden 15 biniş yüzde 15, 20 biniş yüzde 20 ve 30 biniş yüzde 25 olarak düzenlenmiştir.





EN ZARARLISI POLATLI OLDU





– YHT Business aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanan ve sabit olarak ücretlendirilen Polatlı-Konya parkurlarında tam ve genç abonmanlıkları kaldırılarak, tüm parkurlarda geçerli tek tip yüzde 25 indirimli yeni abonman paketleri uygulamaya alınacaktır.





– YHT ekonomi vagonlarda aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen paketler Polatlı-Konya parkurlarında kaldırılarak tüm parkurlarda geçerli tam yüzde 25, genç yüzde 50 indirimli abonmanlık paketleri uygulamaya alınacaktır. Anahat trenlerinde mevcut uygulama aynen devam edecektir.





– Uluslararası anlaşmalar kapsamında yabancı demir yolu idarelerinde çalışan personeller ve ailelerine uygulanan indirimler, Balkan fleksi pass ve interrail organizasyonu ile ülkemize gelen yolculara ise gişelerimizde EYBİS kart modülüne tanımlamaları yapılmak suretiyle seyahatleri sağlanacaktır. Belgeleri 1'inci mevki olanlar business, 2'inci mevki olanlar ekonomi sınıfında seyahat edeceklerdir.



